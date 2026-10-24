منابع خبری اعلام کردند که شمار قربانیان حمله روز گذشته به یک کلیسا در منطقه الکرک اردن افزایش‌یافته و به ۸ کشته و ۲۷ زخمی رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت بهداشت اردن اعلام کرد، یکی از زنان زخمی شده در این حمله، درگذشته و شمار کشته‌های این حادثه به ۸ نفر رسید.

افراد مسلح روز گذشته (جمعه) به یک مراسم تشییع در کلیسای روستای حمود در استان الکرک واقع در جنوب اردن حمله کردند. براساس اعلام رسانه‌های اردنی، دو فرد مسلح پس از پیاده شدن از یک خودرو، حاضران در این مراسم را به گلوله بستند.

حزب الله لبنان حمله به این کلیسا را به شدت محکوم کرد و آن را اقدامی تروریستی برشمرد.

«الحاج محمد الخنسا»، مسئول روابط مسیحیان حزب‌الله، اظهار داشت: ما حمله تروریستی به یک کلیسا در استان «کرک» اردن را که منجر به کشته و زخمی شدن چند نفر شد، به شدت محکوم می‌کنیم.

الخنسا گفت: این جنایت فجیع علیه بشریت و نقض حرمت اماکن عبادی، در چارچوب تروریسم مداومی است که سال‌هاست در منطقه ما کشتار و جنایت به بار آورده است و هدف از آن ایجاد اختلاف و هدف قرار دادن تنوع مذهبی و فرهنگی است که مشخصه منطقه ماست.

کشور‌های مختلف نیز این حمله را شدیدا محکوم کردند؛ عراق، لبنان، سوریه، فلسطین، مصر، امارات، عمان، کویت، قطر، عربستان و بحرین و همچنین اتحادیه عرب و «شورای وزیران کشور» کشور‌های عربی با صدور بیانیه‌هایی و ضمن اعلام انزجار از چنین اقداماتی، این حمله را محکوم کردند.