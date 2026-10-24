شهرستان میبد به‌عنوان نخستین شهرستان استان یزد، میزبان طرح ملی «مسجد، خانه ورزش و ارزش» شد.

میبد، پیشگام اجرای طرح ملی «مسجد، خانه ورزش و ارزش» در استان یزد

میبد، پیشگام اجرای طرح ملی «مسجد، خانه ورزش و ارزش» در استان یزد



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، طرح ملی «مسجد، خانه ورزش و ارزش» هم‌زمان با هفته تربیت بدنی و با حضور بیش از ۳۰۰ نفر از علاقه‌مندان به ورزش، در سالن بیت‌الزهرا بشنیغان شهرستان میبد برگزار شد.

نرگس بی‌غرض، کارشناس تربیت بدنی اداره ورزش و جوانان میبد، با اشاره به اجرای این طرح در شهرستان گفت: میبد نخستین شهرستان استان یزد است که طرح ملی «مسجد، خانه ورزش و ارزش» را با هدف ترویج نشاط اجتماعی، ارتقای سلامت و گسترش فعالیت‌های ورزشی در محیط‌های فرهنگی و مذهبی اجرا کرده است.

وی افزود: در این برنامه، ایستگاه‌های متنوع ورزشی از جمله هفت‌سنگ مهارتی، کرن‌هال، شطرنج، دارت و چوب‌کشی برپا شد و ایستگاه ویژه مادر و کودک نیز برای گروه سنی زیر هشت سال در نظر گرفته شد.

بی‌غرض ادامه داد: ورزشکاران رشته‌های رزمی کاراته و تکواندو نیز با اجرای حرکات نمایشی، توانمندی‌های خود را به نمایش گذاشتند و مسابقات آمادگی جسمانی هم در چارچوب این طرح برگزار شد.

کارشناس تربیت بدنی اداره ورزش و جوانان میبد با اشاره به برنامه‌های فرهنگی ویژه بانوان اظهار کرد: این طرح با همکاری اداره ورزش و جوانان، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، ناحیه مقاومت بسیج میبد و سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد.

وی افزود: تجلیل از پیشکسوتان ورزش بانوان، یکی از برنامه‌های فرهنگی این رویداد بود و کارگاه آموزشی «ورزش، اخلاق و سبک زندگی اسلامی» نیز روز دوشنبه در سالن فرمانداری شهرستان میبد، ویژه بانوان برگزار خواهد شد.

اجرای طرح ملی «مسجد، خانه ورزش و ارزش» در میبد، گامی در راستای توسعه ورزش همگانی، افزایش نشاط اجتماعی، تقویت پیوند میان فعالیت‌های ورزشی و فرهنگی و شناسایی استعداد‌های ورزشی در گروه‌های سنی مختلف به شمار می‌رود.