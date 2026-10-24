مسابقات هاکی روی چمن رده سنی زیر ۱۴ سال استان قم با قهرمانی تیم دهیاری کرمجگان و معرفی تیم‌های برتر در شهرستان کهک به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، این رقابت‌ها با حضور ۶ تیم از نقاط مختلف استان و به میزبانی شهرستان کهک برگزار شد که در پایان، تیم دهیاری کرمجگان عنوان قهرمانی را به دست آورد و دهیاری خاوه در جایگاه دوم ایستاد.

تیم‌های شهید سلیمانی کهک و آکادمی بختیاری قم نیز به‌طور مشترک مقام سوم این رقابت‌ها را کسب کردند.

توسعه ورزش هاکی و شناسایی استعداد‌های برتر از اهداف برگزاری این مسابقات بود. بر اساس اعلام برگزارکنندگان، نفرات برتر با نظر کمیته فنی انتخاب می‌شوند تا پس از طی مراحل مربوط، برای حضور در مسابقات کشوری اعزام شوند.

در پایان این رقابت‌ها، با حضور جمعی از مسئولان، از خانواده شهید دلیریان از شهدای جنگ تحمیلی سوم و جمعی از مربیان برتر هاکی استان قم تجلیل شد.