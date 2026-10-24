به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، منوچهر حیاتی، معاون آمار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین، با اشاره به آغاز اجرای نهمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور به روش ثبتی‌مبنا گفت: این شیوه، تحولی در نظام آماری کشور به شمار می‌رود و با هدف افزایش دقت، بهره‌وری و به‌روزرسانی اطلاعات جمعیتی و ملکی اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه تغییرات بافت اجتماعی، گذر زمان و انباشت داده‌های دیجیتال، ضرورت بازنگری در شیوه‌های سنتی سرشماری را افزایش داده است، افزود: در روش سنتی، مأموران آمار به تمام خانوار‌ها مراجعه می‌کردند و اجرای عملیات به نیروی انسانی گسترده‌ای نیاز داشت؛ اما در روش جدید، با اتکا به اطلاعات ثبتی و سامانه‌های اطلاعاتی، نیاز به نیروی انسانی کاهش می‌یابد.

معاون آمار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین ادامه داد: در سرشماری ثبتی‌مبنا، اطلاعات موجود در منابع مختلف با یکدیگر تطبیق داده می‌شوند تا تصویری دقیق‌تر و جامع‌تر از وضعیت جمعیت، خانوار‌ها و املاک به دست آید.

حیاتی با اشاره به آغاز عملیات اینترنتی سرشماری بیان کرد: برای خانوار‌هایی که اطلاعات آنها ناقص است، پیامک ارسال می‌شود تا با مراجعه به سامانه «دولت من» در مهلت تعیین‌شده، اطلاعات خود را تکمیل کنند.

وی افزود: بر اساس برنامه اعلام‌شده، ارسال پیامک‌ها به‌صورت مرحله‌ای و بر مبنای رقم پایانی کد ملی انجام می‌شود و خانوار‌های مشمول پس از دریافت پیامک، ۱۰ روز فرصت دارند اطلاعات خود را تکمیل کنند. در مرحله نخست، خانوار‌های دارای کد ملی با رقم پایانی ۹ در اولویت ارسال پیامک قرار دارند.

معاون آمار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین با بیان اینکه برای حدود ۴۰ درصد خانوار‌ها پیامک ارسال خواهد شد، گفت: در صورت تکمیل‌نشدن اطلاعات از سوی برخی خانوارها، از ظرفیت اطلاعات تماس موجود برای اطلاع‌رسانی و ترغیب آنان به ثبت اطلاعات استفاده می‌شود.

حیاتی همچنین از اجرای مرحله میدانی سرشماری به مدت ۳۰ روز خبر داد و افزود: در این مرحله، مأموران برای تکمیل پوشش جغرافیایی و بررسی اطلاعات خانوار‌هایی که داده‌های ناقص دارند، به‌صورت حضوری مراجعه خواهند کرد. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، مراجعه میدانی حدود ۵ درصد خانوار‌ها را شامل می‌شود.

وی تأکید کرد: در روش ثبتی‌مبنا، هم‌افزایی میان سه منبع داده و تطبیق اطلاعات آنها، زمینه دستیابی به اطلاعات دقیق‌تر و قابل اتکاتر را فراهم می‌کند و می‌تواند نقش مهمی در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های کشور و استان داشته باشد