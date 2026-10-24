رییس شورای حل اختلاف خوزستان از ایجاد صلح و سازش در ۲۵۱ هزار و ۸۵۹ پرونده قضایی طی پنج سال اخیر با همکاری و همراهی صلح یاران و اعضای شورای حل اختلاف در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی اظهار کرد: در مدت یاد شده یک میلیون و ۱۲۳ هزار و ۹۶۴ پرونده قضایی به شورا‌های حل اختلاف خوزستان وارد شد که یک میلیون و ۱۱۰ هزار و ۹۷۰ پرونده از این تعداد مختومه شد.

وی ادامه داد: با اقدامات انجام شده و تلاش برای صلح طرفین دعوا، از ورود ۴۴ هزار و ۱۳۷ پرونده به عناوین مختلفی از جمله قتل، درگیری، اختلافات مالی و خانوادگی به دادگستری جلوگیری شد.

حجت الاسلام امانت بهبهانی یکی از ظرفیت‌های بسیار مهم خوزستان در فراهم سازی صلح در اختلافات را صلح یاران اعلام کرد و گفت: یکهزار و ۲۶۴ نفر صلح یار در استان به صورت افتخاری با دادگستری خوزستان همکاری دارند که برای سازش در بین طرفین دعوا میانجی‌گری می‌کنند و اتفاقات بسیار خوبی را در استان رقم زدند.