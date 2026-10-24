مدیر کل هواشناسی خوزستان برای ارتفاعات استان در ساعات آینده رگبار و رعدوبرق و مناطق غربی، جنوبی و مرکز وقوع تندباد و گردوخاک موقتی و محلی پیش بینی کرد.

پیش بینی رگبار، رعد و برق و گردوخاک محلی در خوزستان

پیش بینی رگبار، رعد و برق و گردوخاک محلی در خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری اظهار کرد: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، تا روز دوشنبه (بویژه طی امروز) با توجه به شرایط ناپایداری در منطقه و استان، افزایش ابر و وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید همراه با تندباد لحظه‌ای در اغلب نقاط استان و احتمال رگبار نقطه‌ای و رعدوبرق در برخی از نقاط استان (بویژه مناطق مرتفع) مورد انتظار است.

وی افزود: همچنین با توجه به میزان وزش باد طی امروز در برخی مناطق بویژه مناطق غربی، جنوبی و مرکزی احتمال برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی نیز وجود دارد.

سبزه زاری بیان داشت: شمال خلیج فارس تا فردا طی ساعاتی مواج خواهد بود.

به گفته مدیر کل هواشناسی خوزستان؛ در شبانه روز گذشته امیدیه با دمای ۳۸.۶ و ایذه با دمای ۱۵.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز (فرودگاه) به بیشینه دمای ۳۷.۱ و کمینه دمای ۲۴.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.