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مدیر کل هواشناسی خوزستان برای ارتفاعات استان در ساعات آینده رگبار و رعدوبرق و مناطق غربی، جنوبی و مرکز وقوع تندباد و گردوخاک موقتی و محلی پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری اظهار کرد: براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، تا روز دوشنبه (بویژه طی امروز) با توجه به شرایط ناپایداری در منطقه و استان، افزایش ابر و وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید همراه با تندباد لحظهای در اغلب نقاط استان و احتمال رگبار نقطهای و رعدوبرق در برخی از نقاط استان (بویژه مناطق مرتفع) مورد انتظار است.