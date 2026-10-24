به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سومین جشنواره فرهنگی و گردشگری انار نمهیل در ساحل رود قیزیل اوزن بخش خورش‌رستم شهرستان خلخال با برپایی غرفه‌های عرضه محصولات باغی، صنایع‌دستی و غذا‌های محلی، اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری و در میان استقبال گسترده گردشگران برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل در این جشنواره گفت: بخش خورش رستم شهرستان خلخال در جنوب استان اردبیل از ظرفیت‌های ویژه‌ای در حوزه‌های مختلف برخوردار است و برگزاری جشنواره فرهنگی و گردشگری انار برای سومین سال پیاپی در ساحل رود قیزیل اوزن با هدف معرفی این ظرفیت‌ها و توسعه اقتصادی منطقه اتفاق می‌افتد.

جلیل جباری افزود: در چنین منطقه‌ای که از جاذبه‌های گردشگری، کشاورزی و صنایع‌دستی منحصر به فردی بهره می‌برد تلاش می‌کنیم با گره زدن ظرفیت این حوزه‌ها به یکدیگر و توسعه صنعت گردشگری به شرایط اقتصادی اهالی و توسعه استان کمک کنیم.

او تاکید کرد: اداره کل میراث‌فرهنگی با برگزاری چنین رویداد‌هایی در کنار ایجاد شور و نشاط اجتماعی، معرفی ظرفیت‌ها و جذب گردشگر، به دنبال اعتلای فرهنگی و هویتی در مناطق مختلف استان، انتقال تجربیات گذشتگان به آیندگان، احیای سنت‌ها و کمک به اتحاد ملی است.

جباری با اشاره به اینکه مسائل مختلف حوزه گردشگری شهرستان خلخال با همکاری فرمانداری شهرستان پیگیری می‌شود، تاکید کرد: از سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری دعوت می‌شود با توجه به ظرفیت‌های گسترده جنوب استان در این منطقه حضور پیدا کنند و دستگاه‌های دولتی نیز حمایت‌های لازم را از فعالان این حوزه انجام می‌دهند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اردبیل با تشریح اقدامات این دستگاه برای توسعه گردشگری استان، تصریح کرد: در کنار برگزاری جشنواره‌ها و رویداد‌های گردشگری در مناطق مختلف استان، کسب رتبه نخست روابط عمومی اداره کل در سطح کشور و همچنین کسب رتبه اول تبلیغات و بازاریابی گردشگری خارجی نشان دهنده تلاش همکاران برای انعکاس ظرفیت‌ها و توسعه گردشگری استان است.