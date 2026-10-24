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تیم هیات هندبال بابل در مسابقات هندبال لیگ جوانان پسر استان مازندران قهرمان شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، تیم هیات هندبال بابل در مسابقات هندبال لیگ جوانان پسر استان مازندران قهرمان شد.
در هفته سوم و پایانی لیگ هندبال جوانان پسر مازندران گرامیداشت شهدای ورزشکار لامرد که بصورت متمرکز در بابل برگزار شد، ابتدا هیات بهشهر و آرتا اِیت محمودآباد به مصاف هم رفتند که این دیدار با تساوی ۳۱ بر ۳۱ به پایان رسید.
در ادامه نیز بابلیها مقابل شوکاشور آمل به میدان رفتند و با نتیجه ۲۱ بر ۷ پیروز نبرد همسایگان شدند تا به این ترتیب بابل قهرمان لیگ جوانان مازندران شود.
آرتا اِیت محمودآباد در جایگاه دوم ایستاد و تیمهای هیات بهشهر و شوکاشور آمل به ترتیب سوم و چهارم شدند.
در مراسم پایانی این رقابتها مهدی معصومی رئیس هیات هندبال مازندران، قربان نیا رئیس شورای اسلامی شهرستان و عضو شورای اسلامی شهر بابل و نیما فرخ منش دبیرهیات والیبال مازندران نیز حضور داشتند.