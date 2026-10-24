به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، تیم هیات هندبال بابل در مسابقات هندبال لیگ جوانان پسر استان مازندران قهرمان شد.

در هفته سوم و پایانی لیگ هندبال جوانان پسر مازندران گرامیداشت شهدای ورزشکار لامرد که بصورت متمرکز در بابل برگزار شد، ابتدا هیات بهشهر و آرتا اِیت محمودآباد به مصاف هم رفتند که این دیدار با تساوی ۳۱ بر ۳۱ به پایان رسید.

در ادامه نیز بابلی‌ها مقابل شوکاشور آمل به میدان رفتند و با نتیجه ۲۱ بر ۷ پیروز نبرد همسایگان شدند تا به این ترتیب بابل قهرمان لیگ جوانان مازندران شود.

آرتا اِیت محمودآباد در جایگاه دوم ایستاد و تیم‌های هیات بهشهر و شوکاشور آمل به ترتیب سوم و چهارم شدند.

در مراسم پایانی این رقابت‌ها مهدی معصومی رئیس هیات هندبال مازندران، قربان نیا رئیس شورای اسلامی شهرستان و عضو شورای اسلامی شهر بابل و نیما فرخ منش دبیرهیات والیبال مازندران نیز حضور داشتند.