اجتماعات شبانه مردم شهرستان‌های استان تهران در طول هشت ماه گذشته، از یک تجمع ساده فراتر رفته و به روایتی ماندگار از تعلق به سرزمین و ایستادگی در برابر تهدیدات تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بیش از ۲۳۶ شب است که میادین و خیابان‌های شهرستان‌های استان تهران، شاهد حضور مستمر و باشکوه مردمی است که در هر شب، پیوند خود را با نظام و وطن مستحکم‌تر کرده‌اند.

این حضور گسترده که اکنون به ماه هشتم خود رسیده، دیگر تنها یک اجتماع شبانه نیست، بلکه به روایتی زنده از همبستگی و تعلق خاطر ملی تبدیل شده است. شرکت‌کنندگان در این قرار‌های شبانه با حضور در میادین، پیام صریح خود را مبنی بر ایستادگی در مسیر انقلاب و صیانت از دستاورد‌های کشور ارسال کردند.

روایتی که این روزها، هر گوشه از خیابان‌های شهر‌ها و روستاها، ثبت‌کننده و گواه آن است و نشان می‌دهد که اراده‌ی مردم استان تهران، سدی نفوذناپذیر در برابر هرگونه توطئه است.