مریم جواهری مهد، با حکم رئیس بنیاد ملی نخبگان، به‌عنوان سرپرست بنیاد نخبگان استان یزد منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، دکتر مریم جواهری مهد با حکم حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان، به‌عنوان سرپرست بنیاد نخبگان استان یزد منصوب شد.

در حکم انتصاب وی، با اشاره به شایستگی‌های علمی، تعهد و اهمیت نقش نخبگان در توسعه علمی کشور، بر ضرورت شناسایی و پرورش استعداد‌های برتر و گسترش عدالت علمی تأکید شده است.

در بخشی از این حکم آمده است: امید می‌رود با اتکا به الطاف الهی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، زمینه شناسایی و پرورش نخبگان و افراد مستعد فراهم و گام‌های مؤثری در مسیر گسترش عدالت علمی برداشته شود.

دکتر مریم جواهری مهد، متخصص دندانپزشکی در رشته ارتودنسی و دانش‌آموخته دانشگاه علوم پزشکی تهران، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد است.

از سوابق علمی و اجرایی وی می‌توان به فعالیت به‌عنوان استاد راهبر هسته‌های علمی و فرهنگی بنیاد نخبگان استان یزد، مدیر گروه بخش ارتودنسی، مسئول اساتید مشاور دانشکده دندانپزشکی و عضویت در شورای فرهنگی دانشگاه اشاره کرد.

انتظار می‌رود بنیاد نخبگان استان یزد در دوره جدید مدیریتی، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی استان، زمینه شناسایی، حمایت و پرورش استعداد‌های برتر را بیش از پیش فراهم کند.