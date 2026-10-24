اتحاد بندزرک با پیروزی مقابل گمبرون بندرعباس عنوان قهرمانی مسابقات فوتبال پیشکسوتان هرمزگان را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، رئیس اداره ورزش و جوانان بخش بندزرک میناب گفت: در دیدار نهایی این مسابقات تیم اتحاد بندزرک با نتیجه دو بر یک گمبرون بندرعباس را شکست داد.

ایوب بهنام فر افزود: تیم شهرداری زهوکی با ۴ امتیاز دوم و گمبرون بندرعباس هم با ۴ امتیاز و تفاضل گلِ کمتر، سوم شد.

وی گفت: مسابقات فوتبال پیشکسوتان استان به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش و گرامیداشت شهدای شجره طیبه در بخش بندزرک شهرستان میناب برگزار شد.

بهنام فر گفت: ۴ تیم از بندرعباس و میناب بصورت دوره ایی با هم رقابت کردند.