رئیس‌جمهور تحقق عدالت، حق و انصاف در جامعه بر اساس داده‌ها و اطلاعات درست امکان‌پذیر دانست و تصریح کرد: با تکیه بر داده‌ها و شواهد صحیح است که می‌توانیم در منطقه کشوری الگو و نمونه نمونه باشیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان صبح امروز شنبه دوم آبان ماه ۱۴۰۵ در آیین آغاز سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵ به روش ثبتی مبنا که در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد با گرامیداشت یاد بنیانگذار انقلاب اسلامی و رهبر شهید و ضمن تقدیر از اقدامات شایسته و تلاش‌های مدیران و دست‌اندرکاران سازمان برنامه و بودجه به منظور شفاف سازی داده‌ها و اطلاعات اظهار داشت: با آغاز حرکت سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا کار بسیار ارزشمندی را آغاز کرده‌اید. امیدواریم بتوانیم از این داده‌ها و شواهد در تصمیم گیری‌ها و سیاست‌ها نهایت استفاده را داشته باشیم.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه تحقق عدالت، حق و انصاف در جامعه بر اساس داده‌ها و اطلاعات درست امکان‌پذیر است: خاطرنشان کرد: چنانچه هر یک از این مؤلفه‌ها در کشور وجود نداشته باشد موجب نارضایتی شهروندان خواهد شد. با تکیه بر داده‌ها و شواهد صحیح است که می‌توانیم در منطقه کشوری الگو و نمونه نمونه باشیم. از مزایای توجه به داده و شواهد ایجاد شفافیت در جامعه است.

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