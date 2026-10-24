رهبر کره شمالی، کیم جونگ اون، از مسیر پل جدید رودخانه یالو که کره شمالی را به چین متصل می‌کند، وارد خاک این کشور شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از پکن، رسانه‌ها از سفر کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، به شهر مرزی داندونگ در شمال شرقی چین خبر می دهند.

به نقل از خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی، کیم جونگ اون از طریق پل جدید رودخانه یالو که کره شمالی را به چین متصل می‌کند، وارد خاک چین شده است.

خبرگزاری رویترز نیز این خبر را منتشر کرده و گزارش داده است که لی چیانگ، نخست‌وزیر چین، در بدو ورود از رهبر کره شمالی استقبال کرده است.

با این حال، تا زمان انتشار این گزارش، رسانه‌های رسمی چین و کره شمالی جزئیات این سفر را تأیید نکرده‌اند و هنوز اطلاعات رسمی درباره برنامه دیدارها، مدت اقامت و احتمال ملاقات کیم جونگ اون با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، منتشر نشده است.

انتخاب پل جدید رودخانه یالو برای ورود رهبر کره شمالی، در شرایطی صورت می‌گیرد که این گذرگاه مرزی به‌تازگی پس از سال‌ها تأخیر به بهره‌برداری رسیده است.

این پل به طول حدود سه کیلومتر، شهر داندونگ چین را به شهر سینوئیجو در کره شمالی متصل می‌کند. ساخت آن در سال ۲۰۱۴ به پایان رسیده بود، اما به‌دلیل تکمیل‌نشدن جاده‌های دسترسی و تأسیسات گمرکی در سمت کره شمالی، حدود ۱۲ سال بدون استفاده باقی ماند.

پل جدید سرانجام ۱۵ اکتبر امسال به‌طور رسمی افتتاح شد. مقام‌های چینی امیدوارند این گذرگاه به توسعه تجارت دوجانبه، تسهیل حمل‌ونقل کالا و افزایش ارتباطات میان دو کشور کمک کند. این مسیر همچنین ظرفیت انتقال تجهیزات سنگین، مواد اولیه و محموله‌های انرژی را افزایش می‌دهد.

گزارش سفر کیم جونگ اون در شرایطی منتشر می‌شود که روز‌های گذشته اخباری مبنی بر مرگ رهبرکره شمالی منتشر شده بود.