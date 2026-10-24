واحد آلاینده تولید آجر به روش سنتی پس از چهار دهه در اصفهان تخریب و یک واحد مجهیز به کوره‌های مدرن جایگزین آن شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رییس بهینه سازی انرژی و کربن شرکت گاز استان اصفهان گفت: کوره‌هایی که با تلاش متخصصان ایرانی طراحی شده بود در یکی از واحد‌های تولید آجر وارد مدار شد و با تجهیز این واحد به کوره‌های مدرن از آلایندگی و مصرف بالای انرژی دراصفهان کاسته شد.

پژمان روحی افزود: برای تولید یک تن آجر به روش سنتی ۳۰۰ متر مکعب گاز مصرف می‌شد، اما با این کوره‌های مدرن به ۳۰ متر مکعب کاهش پیدا کرده است.

وی گفت: در این واحد سالانه ۵ میلیون مترمکعب در مصرف گاز، صرفه جویی می‌شود.

رییس بهینه سازی انرژی و کربن شرکت گاز استان اصفهان گفت: در کوره‌های قدیمی در شبانه روز هر کوره ۹۶ ساعت طول می‌کشید تا ۱۱ هزار قطعه اجر تولید شود، اما در این کوره‌های جدید در مدت ۴ ساعت ۱۱ هزار قطعه تولید می‌شود.

پژمان روحی، تولید روازنه آجر را در این واحد ۷۰ هزار قطعه اعلام کرد و افزود: برای راه اندازی این کوره‌ها بیش از یک میلیون دلار هزینه شده که در مقایسه با شرکت‌های ایتالیاتی، یک سوم هزینه کمتر سرمایه گذاری شده است.