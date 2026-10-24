در آیین تکریم و معارفه رئیس دادگستری مهاباد، با قدردانی از ۵ سال خدمات و تلاش‌های جواد بنایی در دوران مسئولیت، بر استقلال دستگاه قضایی، اجرای قاطع قانون، تحکیم امنیت عمومی و همراهی نهادها برای توسعه و تقویت اعتماد مردمی تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مراسم تکریم و معارفه رئیس دادگستری شهرستان مهاباد با حضور رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی، امام جمعه، فرماندار ویژه و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد و در جریان آن از خدمات رئیس پیشین این مجموعه تقدیر به عمل آمد.

سنگر عدالت در هیچ شرایطی خالی نماند

جواد بنایی، رئیس پیشین دادگستری مهاباد، در این آیین با اشاره به مسئولیت پنج‌ساله خود در این شهرستان، بر ضرورت استمرار خدمت قضایی، حفظ امنیت عمومی و رعایت حقوق قانونی شهروندان تأکید کرد. وی با یادآوری هم‌زمانی آغاز مسئولیت خود با همه‌گیری کرونا و حوادث سال ۱۴۰۰ و همچنین شرایط خاص سال‌های اخیر، تصریح کرد: دستگاه قضایی در این دوران با شرایط دشوار و مسئولیت‌های مضاعفی مواجه بود، اما در تمام این فراز و نشیب‌ها این حقیقت روشن بود که سنگر عدالت را نمی‌توان خالی گذاشت. وی همچنین از همراهی و مسئولیت‌پذیری کارکنان مجموعه قضایی مهاباد در طول این دوران قدردانی کرد.

استقلال دستگاه قضایی؛ ضامن صدور احکام عادلانه

ماموستا عبدالسلام امامی، امام جمعه مهاباد، در این مراسم استقلال دستگاه قضایی و پرهیز از هرگونه فشار و مداخله در روند رسیدگی به پرونده‌ها را از الزامات صدور احکام عادلانه دانست. وی با تمجید از عملکرد مدیرانه‌ی جواد بنایی و توصیف وی به عنوان مدیری سالم، متواضع و قانون‌مدار، افزود: تحقق عدالت مستلزم آن است که قضات بدون تأثیرپذیری از اشخاص و نهادها، بر اساس قانون تصمیم‌گیری کنند. امام جمعه مهاباد همچنین انسجام اعضای شورای تأمین و همکاری نهادهای مختلف را در حفظ آرامش و امنیت شهرستان بسیار مؤثر ارزیابی کرد.

تعامل نهادها؛ کلید تقویت سرمایه‌گذاری و اعتماد عمومی

محمدصادق امیرعشایری، فرماندار ویژه مهاباد، نیز عملکرد مجموعه قضایی شهرستان را در تقویت اعتماد عمومی، برقراری عدالت و ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری بسیار مؤثر خواند. وی با قدردانی از تعامل سازنده دادگستری و دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و اعضای شورای تأمین، بر ضرورت حفظ این همدلی برای توسعه همه‌جانبه مهاباد تأکید کرد.

اجرای عدالت بدون توجه به موقعیت و قدرت افراد

در ادامه این مراسم، محمد علی‌نژاد، رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی، عدالت‌محوری، رعایت حقوق شهروندان و ارتقای رضایتمندی مردم را از مهم‌ترین معیارهای ارزیابی دستگاه قضایی برشمرد. وی با اشاره به استمرار خدمات قضایی حتی در شرایط بحرانی و دوران جنگ، مردم مهاباد را افرادی فهیم و قانون‌مدار توصیف کرد و افزایش سرمایه‌گذاری در شهرستان را از نشانه‌های بارز بهبود اعتماد عمومی دانست.

رئیس کل دادگستری استان در پایان ضمن تجلیل از خدمات جواد بنایی، از رئیس جدید مجموعه خواست تا عدالت را محور تمامی تصمیم‌گیری‌ها قرار داده و در رسیدگی به پرونده‌ها، بدون توجه به موقعیت اجتماعی، قدرت اقتصادی یا نفوذ سیاسی افراد، قانون را درباره همگان به‌طور یکسان و قاطع اجرا کند.

در این آیین از خدمات جواد بنایی، رئیس قبلی دادگستری مهاباد قدردانی و افشین بنیادپور، به عنوان رئیس جدید این اداره معرفی شد.

قانون‌مداری، ارتقای کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها و افزایش رضایتمندی مردم، سه اولویت اصلی برنامه کاری رئیس جدید دادگستری مهاباد خواهد بود.