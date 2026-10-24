مدیر منطقه چهار شهرداری قم از اجرای طرح کف‌سازی مسیر منتهی به شهربازی بوستان علوی در مساحت ۴۵۰۰ مترمربع و با اعتبار ۴۵ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سید محمد موسوی‌منش با اشاره به اجرای این طرح گفت: مسیر‌های پیاده‌روی بوستان‌های شهری نقش مهمی در تأمین ایمنی عابران، دسترسی آسان به امکانات تفریحی و ارتقای کیفیت حضور خانواده‌ها در فضا‌های عمومی دارند.

وی افزود: بهسازی مسیر منتهی به شهربازی بوستان علوی با هدف سامان‌دهی عبور و مرور و تسهیل دسترسی شهروندان به امکانات تفریحی در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر منطقه چهار شهرداری قم با بیان اینکه این طرح در مساحتی بالغ بر ۴۵۰۰ مترمربع اجرا می‌شود، گفت: در عملیات کف‌سازی این مسیر از موزائیک‌فرش استفاده خواهد شد تا کیفیت سطح پیاده‌رو‌ها بهبود یابد و رفت‌وآمد شهروندان با سهولت بیشتری انجام شود.

موسوی‌منش خاطرنشان کرد: ارتقای کیفیت فضا‌های عمومی و بهبود دسترسی شهروندان به امکانات تفریحی از اولویت‌های مدیریت شهری منطقه چهار است و اجرای این طرح نیز با هدف افزایش رفاه شهروندان و بهبود شرایط استفاده از بوستان علوی دنبال می‌شود.