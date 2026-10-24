به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران با اشاره به اختصاص ۲۵ هزار میلیارد تومان اعتبار رفع تنش‌های آبی کشور گفت: از این مقدار، ۹۴۸ میلیارد تومان سهم مازندران است.

بهزاد برارزاده از اختصاص این اعتبار برای اجرای طرح در روستا‌های مناطق مختلف مازندران خبر داد و افزود: ۳۸۰ میلیارد تومان از این اعتبار، پارسال و ۳۳۷ میلیارد تومان برای طرح‌های امسال اختصاص داده شد که در مجموع برای ۱۳۰۰ روستای استان هزینه خواهد شد.

وی گفت: این طرح در قالب حفر چاه، ساخت مخزن، اصلاح و نوسازی شبکه خواهد بود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران با اشاره به وجود بیش از ۷ هزار کیلیومتر شبکه آبرسانی در استان افزود: ۵۳۰۰ کیلومتر از این شبکه فرسوده است که حدود ۳ هزار کیلومتر آن در مناطق روستایی است.

برارزاده همچنین با تاکید بر نیاز استان به اعتبارات ملی افزود: با توجه به ارائه خدمات ملی شبکه آبرسانی مازندران، پیگیر اختصاص اعتبارات ویژه ملی برای اصلاح و نوسازی شبکه فرسوده آبرسانی مازندران هستیم.