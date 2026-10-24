میدان‌یار، برنامه‌ای در قالب مسابقات میدانی با هدف نمایش اقتدار ملی و تداوم فرهنگ مقاومت که با تکیه بر حضور مردمی در خیابان‌های اردبیل ، میدان را به نمادی از اراده و مشارکت مردم تبدیل کرد، به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سرهنگ «بهروز زارعی»، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان اردبیل گفت: مسابقات «میدان‌یار» طی ۵۱ شب، با حضور ۱۰۲ تیم و مشارکت ۵۷۰ نفر از اقشار مختلف مردم، در قالب گروه‌های خانوادگی، برادران و خواهران برگزار شد.سرهنگ زارعی با اشاره به بخش‌های مختلف این رویداد تصریح کرد: مسابقات میدان‌یار در چهار بخش دانش و مهارت نظامی، خودامدادی و دگرامدادی، فرهنگی و اجتماعی و روایت میدان برگزار شد و زمینه‌ای برای ارتقای مهارت‌ها، تقویت روحیه مشارکت و افزایش آمادگی شرکت‌کنندگان فراهم کرد.