به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر در این آیین با گرامیداشت هفته آمار و برنامه ریزی، مدارس را کانون پویایی و تحول جامعه دانست و گفت: سرشماری عمومی نفوس و مسکن یکی از مهم‌ترین رویداد‌های ملی است که هر ده سال یک‌بار در کشور اجرا می‌شود و آموزش و پرورش با تمام ظرفیت در کنار ستاد سرشماری است.

غلامرضا دانش‌فر با اشاره به نقش دانش‌آموزان به عنوان «همیاران سرشماری» افزود: استان بوشهر بیش از ۲۵۲ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز دارد که با احتساب خانواده‌هایشان، جمعیتی بالغ بر ۸۵۰ تا ۹۰۰ هزار نفر را شامل می‌شوند؛ این ظرفیت عظیم بهترین بستر برای آموزش، اطلاع‌رسانی و آشناسازی خانواده‌ها با اهمیت آمار و اطلاعات است.

وی تأکید کرد: داده‌های حاصل از این سرشماری، مبنای اصلی تصمیم‌گیری‌ها، برنامه‌ریزی‌های کلان و توزیع عادلانه امکانات و منابع در کشور به‌ویژه در حوزه آموزش و پرورش خواهد بود تا بر اساس منابع موجود، کیفیت آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی به بهترین شکل طراحی شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر هم از آغاز سرشماری عمومی ثبتی‌مبنا ۱۴۰۵ در این استان خبر داد و گفت: این سرشماری از امروز (دوم آبان) آغاز شده و تا پایان آبان ادامه دارد.

اصغر ناصری با اشاره به ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد این دوره از سرشماری اظهار کرد: برخلاف روش‌های سنتی و تمام‌شماری در گذشته، این سرشماری به صورت ثبتی‌مبنا و با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی موجود انجام می‌شود که بیش از ۷۰ درصد اطلاعات مورد نیاز از این طریق تامین شده و هزینه‌های طرح را به شدت کاهش داده است.

وی افزود: این طرح در دو بخش اجرا می‌شود؛ از امروز و به مدت ۱۰ روز، به شهروندانی که کدملی یا اطلاعات ناقص دارند از طریق پیامک اطلاع‌رسانی می‌شود تا با مراجعه به درگاه اینترنتی مربوط، نواقص را برطرف کنند همچنین به موازات آن، نمونه‌هائی برای راستی‌آزمایی و تقویت اعتبار داده‌ها انتخاب شده که در سطح استان با مراجعه میدانی همراه خواهد بود و از شهروندان تقاضا داریم همکاری لازم را با مأموران داشته باشند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر با اشاره به اینکه جامعه هدف این طرح کل استان و تمامی خانوار‌ها هستند، یادآور شد: آخرین سرشماری عمومی ۱۰ سال پیش انجام شد که جمعیت استان یک میلیون و ۱۱۶ هزار نفر ثبت شد و در سرشماری جدید، حدود ۱۲۰ نفر از کادر مدیریتی و مأموران آمارگیر مشارکت دارند.

ناصری تصریح کرد: استان بوشهر ویژگی خاصی در خصوص خانوار‌های موسسه‌ای (به‌ویژه نیروی کار شرکت‌های پتروشیمی و گازی در شهرستان‌های کنگان و عسلویه) دارد که سرشماری این بخش نیز در موعد مقرر و به احتمال زیاد به صورت تمام‌شماری انجام خواهد شد و داده‌های حاصل از این طرح مبنای اصلی برنامه‌ریزی‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای استان خواهد بود.