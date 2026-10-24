رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی، در آیین نواختن زنگ سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا ۱۴۰۵ در دبیرستان شهید هاشمی‌نژاد ناحیه ۳ مشهد، از آغاز مرحله سوم این سرشماری خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، حسن پارسی‌پور با اشاره به تفاوت سرشماری امسال با دوره‌های گذشته اظهار کرد: سرشماری ثبتی‌مبنا در سه مرحله اجرا می‌شود که در مرحله نخست، اطلاعات موجود در سامانه‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی کشور تجمیع و پالایش شد و حدود ۹۰ درصد داده‌های مورد نیاز به دست آمد.

وی افزود: مرحله دوم سرشماری، خوداظهاری اینترنتی بود که از ۲۵ مهرماه آغاز شد و برای افرادی که اطلاعات مورد نیاز آن‌ها در پایگاه‌های اطلاعاتی موجود بود، پیامک ارسال شد تا اطلاعات خود را از طریق سامانه «دولت من» ثبت کنند.

پارسی پور ادامه داد: از امروز مرحله سوم سرشماری، یعنی عملیات میدانی، آغاز شده است. در این مرحله، برای تکمیل اطلاعات و راستی‌آزمایی داده‌های جمع‌آوری‌شده، اطلاعات حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از خانوارها و واحدهای مسکونی به‌صورت میدانی بررسی می‌شود.

وی با اشاره به اجرای این طرح در سطح استان گفت: عملیات سرشماری با مشارکت ۳۴ ستاد شهرستانی در خراسان رضوی انجام می‌شود و بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، این فرایند تا ۳۰ آبان‌ماه ادامه خواهد داشت.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی با تأکید بر اهمیت همکاری مردم در اجرای این طرح خاطرنشان کرد: هرگونه برنامه‌ریزی برای توسعه و ارتقای کیفیت زندگی در آینده، به داده‌های دقیق و صحیح وابسته است؛ بنابراین همکاری شهروندان در تکمیل اطلاعات سرشماری، نقش مهمی در برنامه‌ریزی‌های آینده استان و کشور دارد.