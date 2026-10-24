به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، استاندار خراسان شمالی در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان بر تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی استان تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی باید روند اجرای طرح‌ها را سرعت ببخشند.

وی با اشاره به طرح استخر دانش‌آموزی شهرستان گرمه افزود: تجهیزات و تأسیسات این پروژه خریداری شده و باید با تسریع در روند اجرای این طرح تا دهه فجر یا پایان سال به بهره‌برداری برسد.

عباس قدرتی نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به تاخیر در اجرای برخی طرح‌ها گفت: در مواردی اعتبارات وجود دارد، اما دستگاه‌های اجرایی از آن استفاده نمی‌کنند.

به گفته نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی با وجود تخصیص منابع از سوی وزارت نفت برخی دستگاه‌ها برای هزینه‌کرد این اعتبارات اقدام نمی‌کنند و لازم است علت این موضوع بررسی شود.

قدرتی پیگیری نکردن مستمر طرح‌ها و ضعف پیمانکاران را از عوامل عقب‌ماندگی طرح‌های عمرانی استان عنوان کرد.

شهریاری نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به برخی ساخت‌وساز‌های قدیمی در روستا‌های رازوجرگلان و سملقان گفت: بعضی از این بنا‌ها سال‌ها پیش ساخته شده‌اند و اکنون که اراضی در محدوده منابع طبیعی قرار گرفته‌اند، تخریب آنها با ملاحظاتی همراه است.