با توجه به میزان وزش باد طی امروز، شنبه، دوم آبان در برخی مناطق بویژه مناطق جنوب غرب خوزستان احتمال برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی وجود دارد.

احتمال برخاستن گرد و خاک محلی طی امروز، شنبه، دوم آبان، با توجه به وزش باد در جنوب غرب خوزستان

احتمال برخاستن گرد و خاک محلی طی امروز، شنبه، دوم آبان، با توجه به وزش باد در جنوب غرب خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، تا روز دوشنبه (بویژه طی امروز) با توجه به شرایط ناپایداری در منطقه و استان، افزایش ابر و وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید همراه با تندباد لحظه‌ای در اغلب نقاط استان و احتمال رگبار نقطه‌ای و رعدوبرق در برخی از نقاط استان (بویژه مناطق مرتفع) مورد انتظار است.

همچنین با توجه به میزان وزش باد طی امروز در برخی مناطق بویژه مناطق غربی، جنوبی و مرکزی احتمال برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی نیز وجود دارد. شمال خلیج فارس تا فردا طی ساعاتی مواج خواهد بود.

در شبانه روز گذشته امیدیه با دمای ۳۸.۶ و ایذه با دمای ۱۵.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز (فرودگاه) به بیشینه دمای ۳۷.۱ و کمینه دمای ۲۴.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.