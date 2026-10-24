ساخت بزرگترین مجتمع خدمات حمایتی، توانبخشی، فرهنگی و ورزشی بهزیستی شرق فارس با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور در جنت شهر داراب فارس آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، نماینده مردم شهرستان‌های داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی گفت: با حضور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان بهزیستی کشور، ساخت بزرگترین مجتمع خدمات حمایتی، توانبخشی و فرهنگی، ورزشی بهزیستی شرق فارس در شهر جنت شهر داراب با اعتبار اولیه ۵۰۰ میلیارد تومان آغاز شد.

محمد جواد عسکری افزود: این مجتمع خدماتی با ۱۲ هزار مترمربع زیربنا در زمینی به مساحت سه هکتار ساخته خواهد شد .

عسکری بیان داشت : در این مجتمع، ساختمان‌های اداری، حرفه آموزی، توانبخشی، خوابگاه ها، سالن‌های ورزشی و استخر و زمین چمن مصنوعی ویژه جامعه هدف بهزیستی در نظر گرفته شده است.

شهرستان داراب در جنوب فارس و در فاصله ۲۴۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.