مدیر بازرسی و نظارت بر محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از انجام هزار و ۸۸۳ فقره بازرسی در بازار کالا‌های اساسی استان در ماه مهرماه و شناسایی ۱۲۶ مورد تخلف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سعید حاجیان در تشریح بررسی روند نظارت بر بازار اظهار داشت: در ماه مهرماه سال جاری، با هدف بررسی وضعیت بازار، نظارت بر روند عرضه و توزیع، کنترل قیمت‌ها و ارزیابی میزان موجودی و ذخایر کالاهای مورد نیاز شهروندان، بازرسی‌های گسترده‌ای با حضور کارشناسان و همکاری دستگاه‌های ذیربط در سطح استان انجام شده است.

‌وی با اشاره به جزئیات عملیات نظارتی افزود: در جریان این بازرسی‌ها، علاوه بر بررسی قیمت محصولات عرضه‌شده و نحوه عرضه کالاها، وضعیت تأمین و توزیع اقلام مورد نیاز بازار نیز مورد ارزیابی دقیق قرار گرفته است.

‌مدیر بازرسی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در ارائه آمار دقیق عملیات بازرسی تصریح کرد: از مجموع ۱۸۸۳ فقره بازرسی ثبت شده در این ماه، ۱۷۵۷ مورد عدم احراز تخلف بوده است؛ با این حال، ۱۲۶ مورد تخلف شناسایی و پرونده‌های مربوط به آن‌ها جهت رسیدگی به مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

‌حاجیان در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط و نرخ‌های مصوب، بر تداوم نظارت‌های مستمر بر فعالیت مراکز عرضه و عمده‌فروشی‌ها جهت جلوگیری از هرگونه تخلف احتمالی و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان تأکید کرد.