به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در آستانه ایام فاطمیه، محفل انس با قرآن کریم با حضور استاد خسروی، قاری کشوری، و جمعی از اعضای مساجد و هیئت‌های بافق در مسجد حضرت سجاد (ع) محله عباس‌آباد برگزار شد؛ محفلی که با تلاوت آیات وحی، تجلیل از قاریان و توزیع یادبود‌های فاطمی همراه بود.

این مراسم با اجرای سرود ملی و تلاوت امیرعلی زمانی، نوجوان خوش‌آتیه قرآنی، آغاز شد. در ادامه، آقای حدادزاده و حاج اسماعیل شفیعی نیز آیاتی از کلام‌الله مجید را تلاوت کردند.

بخش ویژه این محفل، تلاوت دلنشین استاد خسروی، قاری کشوری، از سوره‌های مبارکه زمر، غافر و شمس بود که فضای مراسم را با عطر کلام وحی و معنویت همراه کرد.

در پایان این برنامه، از قاریان قرآن تجلیل شد و کتیبه‌های یادبود مزین به نام حضرت فاطمه زهرا (س) به شرکت‌کنندگان اهدا شد. این محفل قرآنی نیز با برپایی سفره پربرکت حضرت زهرا (س) به پایان رسید.

این مراسم با هدف ترویج فرهنگ قرآنی، تقویت پیوند مردم با کلام وحی و گسترش فعالیت‌های فرهنگی و معنوی در مساجد برگزار شد.