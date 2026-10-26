در گزارش ویژه این هفته، «کاریکاتورِ خبری روز» تابلویی شکوهمند از اقتدار ایران در تنگه هرمز از دریچه نگاه طراحان و کارتونیست‌های برجسته جهان به تماشا گذاشته شده است؛ قلم‌هایی که با زبانی فاخر و جهانی، اثبات کرده‌اند این آبراه بزرگ جهانی امروز، با اقتدار، میدانِ اعمال اراده و حاکمیت کامل جمهوری اسلامی ایران است. آنچه قلم کاریکاتوریست‌های جهان را به تحسین واداشته، نه فقط قدرت موشکی بازدارنده، و قوای مسلح ایران، بلکه وطن‌پرستی بی‌بدیل مردمی است که در این زمان و میدان حساس، همچون فانوس‌های دریایی، پشتیبان بی‌چون و چرای نیرو‌های مسلح خود بوده‌اند. صحنه‌ای که در آن، غیرت ملی و اقتدار دفاعی در هم تنیده و تنگه هرمز را به نمادی از عزت ایرانی تبدیل کرده است. واقعیت میدانی حاکی از آن است که این تنگه دیگر صرفاً یک معبر بین‌المللی نیست، بلکه به میدان اعمال حاکمیت مطلق جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده که عبور از آن بدون هماهنگی با ستاد کل نیرو‌های مسلح ایران میسر نیست. میهن پرستی و بازدارندگی در تنگه هرمز؛ دو بال اقتدار ایران در استراتژیک‌ترین آبراه جهان است. طراحان چیره دست و هنرمندانِ کاریکاتوریست، از سراسر جهان، در این گزارش تصویری ویژه «کاریکاتورِ خبری روز» هم‌نوا شده‌اند تا توانِ نظامیِ بازدارنده و اتحادِ استراتژیک ملت ایران را با زبان فاخر هنر به تصویر بکشند. تماشای این آثارِ بی نظیر، درکی تازه از عظمت و اقتدار ایران را به بیننده هدیه می‌دهد. هنرمندان طنز تصویری در جهان، این هفته با ترجمان و بازخوانی تحولات تنگه هرمز در گزارش ویژه ما، واقعیت انکارناپذیر حاکمیت مطلق ایران را به رخ کشیده‌اند؛ اثری زنده و پویا که گواهی می‌دهد کلیدِ مهار و تنظیم قوانین گذرگاه استراتژیک هرمز، منحصراً در دستان اقتدارمند ایران قرار دارد.

عکاس : تهیه گزارش : سهراب سیدجمالی