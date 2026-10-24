افشین فرهانچی بر ضرورت مشارکت خیرین و سازمان‌های مردم‌نهاد در سیاست‌گذاری حوزه سلامت، اولویت‌بندی طرح‌های بهداشتی و درمانی و توسعه اقدامات پیشگیرانه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مدیرکل سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت وزارت بهداشت در نشست کمیته مشارکت‌های اجتماعی سلامت این استان؛ با اشاره به اهداف تشکیل شورای مشارکت‌های اجتماعی سلامت گفت: هدف از تشکیل این شورا؛ فراهم‌کردن زمینه مشارکت خیرین، خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد در فرآیند سیاست‌گذاری و تعیین اولویت‌های سلامت استان است؛ تا طرح‌ها بر اساس نیاز‌های واقعی جامعه و با اجماع میان دانشگاه علوم پزشکی، خیرین و سایر ذی‌نفعان انتخاب شوند.

وی با بیان این‌که بخش قابل‌توجهی از ظرفیت خیرین کشور تاکنون به حوزه‌های دیگر اختصاص یافته است، افزود: برآورد‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ همت کمک خیرین در بخش‌های مختلف کشور جذب شده که سهم نظام سلامت از این منابع حدود ۹ درصد بوده است؛ موضوعی که ضرورت تبیین اهمیت سلامت و جلب مشارکت بیشتر خیرین، بنگاه‌های اقتصادی، بانک‌ها و صنایع را نشان می‌دهد.

مدیرکل سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت وزارت بهداشت با تأکید بر این‌که هدف از مشارکت خیرین صرفاً تأمین منابع مالی برای دولت نیست، افزود: هر اقدامی که به حفظ سلامت مردم، کاهش عوامل خطر بیماری‌ها و پیشگیری از ابتلا منجر شود، می‌تواند به نظام سلامت کمک کند.

وی اضافه کرد: بنگاه‌های اقتصادی نیز می‌توانند به منظور تأمین سلامت کارکنان خود؛ با اجرای برنامه‌های غربالگری و شناسایی زودهنگام بیماری‌ها، نقش مؤثری در این زمینه ایفا کنند.

فرهانچی با اشاره به اهمیت پیشگیری در کاهش هزینه‌های درمان و عوارض بیماری‌ها، خواستار هدایت منابع خیرین و سازمان‌های مردم‌نهاد به سمت برنامه‌های پیشگیرانه شد و افزود: لازم است؛ بخش قابل‌توجهی از کمک‌های خیرخواهانه به حوزه پیشگیری اختصاص یابد و در انتخاب طرح‌ها؛ اقداماتی مانند: غربالگری، تشخیص زودهنگام بیماری‌ها، توسعه خدمات بهداشتی و آموزش سلامت مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی درباره خودمراقبتی و انجام غربالگری‌های متناسب با سن و شرایط افراد تأکید کرد و گفت: تشخیص زودهنگام بیماری‌هایی مانند سرطان‌ها و دیابت می‌تواند در بهبود نتایج درمان و کاهش هزینه‌های فردی و اجتماعی مؤثر باشد.

مدیرکل سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت وزارت بهداشت خواستار تقویت تعامل میان دانشگاه علوم پزشکی، سازمان‌های مردم‌نهاد، خیرین، مدیران دستگاه‌های اجرایی و صاحبان صنایع شد و تأکید کرد: شورای مشارکت‌های اجتماعی سلامت باید با شناسایی نیاز‌های اولویت‌دار استان، زمینه هدایت هدفمند منابع و توسعه مشارکت اجتماعی در حفظ و ارتقای سلامت مردم را فراهم کند.