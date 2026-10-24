هم‌زمان با روز سازمان ملل متحد، پل طبیعت امشب، ۲ آبان‌ماه، به رنگ آبی درمی‌آید تا با گرامیداشت سالروز تأسیس این سازمان بین‌المللی، پیام صلح، همبستگی و همکاری میان ملت‌ها را یادآوری کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، واحد ارتباطات منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد اعلام کرد؛ هم‌زمان با روز سازمان ملل متحد، پل طبیعت امشب، ۲ آبان‌ماه، به رنگ آبی درمی‌آید تا با گرامیداشت سالروز تأسیس این سازمان بین‌المللی، پیام صلح، همبستگی و همکاری میان ملت‌ها را یادآوری کند.

۲۴ اکتبر، سالروز تأسیس رسمی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵، فرصتی برای یادآوری اهداف و آرمان‌های این سازمان در زمینه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، حمایت از حقوق بشر، گسترش همکاری میان کشورها و تلاش برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات است.

رنگ آبی، به‌عنوان رنگ شناخته‌شده سازمان ملل متحد، در هویت بصری این سازمان جایگاهی ویژه دارد و در نمادپردازی آن در برابر رنگ قرمز، که نماد جنگ، قرار گرفته است. پرچم سازمان ملل نیز با زمینه آبی و نشان سفید شامل نقشه جهان و شاخه‌های زیتون، یادآور آرمان صلح و اتحاد ملت‌ها است.

نورپردازی آبی پل طبیعت، به‌عنوان یکی از نمادهای شاخص گردشگری و معماری شهری تهران، فرصتی برای همراهی با پیام جهانی صلح و همبستگی و تأکید بر اهمیت گفت‌وگو و همکاری میان ملت‌ها فراهم می‌کند.