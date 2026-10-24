همزمان با اول آبان ماه، روز بزرگداشت ابوالفضل بیهقی، پدر نثر فارسی، دفتر ارتباط با فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سبزوار، در دانشگاه حکیم سبزواری افتتاح شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، این آیین با حضور حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، محسنی ثانی نماینده غرب خراسان در مجلس، قربانی معاون استاندار و فرماندار ویژه سبزوار و آیت‌الله مغیثه امام جمعه سبزوار و عضو مجلس خبرگان رهبری، برگزار شد.

علی صادقی منش مدیر فرهنگی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: راه‌اندازی این دفتر گامی مهم در راستای تعمیق پیوند‌های علمی و فرهنگی منطقه با نهاد‌های بالادستی، پاسداشت ارزش‌های سترگ زبان و ادب پارسی و ارج نهادن به جایگاه تاریخی و فرهنگی خطه دارالمؤمنین سبزوار به عنوان مهد تمدن و ادب محسوب می‌شود.

در حاشیه این مراسم، مسئولان از نمایشگاه خوشنویسی «مشق پارسی» که به همت اساتید برجسته خط و خوشنویسی سبزوار که به مناسبت بزرگداشت ابوالفضل بیهقی و نثر پارسی دایر شده بود، بازدید و بر اهمیت استمرار فعالیت‌های فرهنگی در معرفی ابعاد شخصیتی و ادبی این اثرگذار بزرگ تاریخ ادبیات ایران، تأکید کردند.