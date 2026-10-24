سربازی بیرانوند در فجر سپاسی آغاز شد
دروازهبان تیم فوتبال تراکتور با خروج از تبریز، به طور رسمی راهی فجر سپاسی شد تا خدمت سربازی خود را در این تیم سپری کند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، علیرضا بیرانوند از یک آبان به طور رسمی راهی خدمت مقدس سربازی شد و قرار است سربازی خود را در تیم فوتبال فجر سپاسی شیراز سپری کند.
بیرانوند روز گذشته (جمعه) پس از خداحافظی از بازیکنان و اعضای کادر فنی تراکتور، از تبریز به تهران سفر کرد و باید امروز خودش را به باشگاه فجر معرفی کند.
تیم فوتبال فجرسپاسی که فردا در هفته دهم، باید به مصاف نساجی مازندران برود، اکنون در تهران حضور دارد و ممکن است بیرانوند در سفر به مازندران هم تیم فجر را همراهی کند. هرچند بیرانوند به دلیل بسته بودن پنجره نقلوانتقالاتی، تا نیمفصل نمیتواند برای تیم شیرازی به میدان برود و فقط باید کنار این تیم تمرین کند.