به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، علیرضا بیرانوند از یک آبان به طور رسمی راهی خدمت مقدس سربازی شد و قرار است سربازی خود را در تیم فوتبال فجر سپاسی شیراز سپری کند.

بیرانوند روز گذشته (جمعه) پس از خداحافظی از بازیکنان و اعضای کادر فنی تراکتور، از تبریز به تهران سفر کرد و باید امروز خودش را به باشگاه فجر معرفی کند.

تیم فوتبال فجرسپاسی که فردا در هفته دهم، باید به مصاف نساجی مازندران برود، اکنون در تهران حضور دارد و ممکن است بیرانوند در سفر به مازندران هم تیم فجر را همراهی کند. هرچند بیرانوند به دلیل بسته بودن پنجره نقل‌و‌انتقالاتی، تا نیم‌فصل نمی‌تواند برای تیم شیرازی به میدان برود و فقط باید کنار این تیم تمرین کند.