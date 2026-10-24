مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶ تهران از به‌کارگیری روش نوین لوله‌شکافی برای بازسازی شبکه فاضلاب خاورشهر خبر داد؛ فناوری‌ای که علاوه بر کاهش چشمگیر تخریبات شهری، هزینه‌های اجرایی را تا ۵۰ درصد کاهش می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا کارگری با اشاره به فرسودگی لوله‌های قدیمی سیمانی و آزبستی در این منطقه گفت: با توجه به نیاز به اصلاح شبکه و افزایش ظرفیت انتقال فاضلاب، لوله‌های فرسوده با لوله‌های جدید پلی‌اتیلن به قطر ۲۵۰ میلی‌متر جایگزین می‌شوند.

وی درباره تفاوت این روش با شیوه‌های متداول بازسازی شبکه افزود: در روش لوله‌شکافی، برخلاف حفاری ترانشه باز که مستلزم حفاری در طول مسیر است، عملیات حفاری به نقاط مشخصی برای ایجاد شفت محدود می‌شود و لوله جدید در محل لوله قدیمی قرار می‌گیرد.

کارگری این شیوه حجم عملیات خاکی را به کمتر از پنج درصد روش‌های سنتی کاهش می‌دهد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶ تهران با اشاره به مزایای اقتصادی و شهری این فناوری تصریح کرد: استفاده از روش لوله‌شکافی می‌تواند هزینه‌های اجرایی را تا ۵۰ درصد کاهش دهد.