به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حدود ۲۰ روز پیش، خبرگزاری صداوسیما مطالبه مالکان کارگاه‌ها و تعمیرگاه‌های قطب صنعتی بویین میاندشت درباره نابسامانی خیابان‌ها و معابر این منطقه را پیگیری کرد و شهردار بویین میاندشت نیز وعده آسفالت‌ریزی سه خیابان را داده بود که این عملیات اکنون آغاز شده است.

سیداحمد عبداللهی شهردار بویین میاندشت، گفت: علاوه بر سه خیابان وعده‌داده‌شده، سه خیابان دیگر نیز به طرح اضافه شده است که در مجموع ۱۳ هزار مترمربع را شامل می‌شود.

وی افزود: برای آسفالت‌ریزی این شش خیابان، بیش از هزار و ۸۵۰ تن آسفالت استفاده شده و هزینه اجرای آن ۱۱۰ میلیارد ریال بوده است.