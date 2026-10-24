سیاست گرسنه‌سازی در نوار غزه با حمایت مستقیم اشغالگران صهیونیست، که کنترل ورود همه کالا‌ها و مواد غذایی به این منطقه را در دست دارند، همچنان ادامه دارد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از غزه، سیاست گرسنه‌سازی در نوار غزه با حمایت مستقیم اشغالگران صهیونیست، که کنترل ورود همه کالا‌ها و مواد غذایی به این منطقه را در دست دارند، همچنان ادامه دارد و روز به روز تشدید می‌شود. در تازه‌ترین اقدام، رژیم صهیونیستی، نهاد‌های بین‌المللی را به کاهش کمک به آوارگان وادار کرده است. در همین زمینه، برنامه جهانی غذا اعلام کرده است از مجموع یک میلیون و ۶۰۰ هزار آواره، نیم میلیون نفر را از دریافت کمک محروم می‌کند؛ اقدامی که شهروندان و بزرگان عشایر را به برگزاری تجمعی اعتراضی مقابل دفتر این نهاد سازمان ملل در نوار غزه واداشت.

ساکنان غزه می‌گویند این سیاستی برنامه‌ریزی‌شده برای گرسنه نگه‌داشتن مردم فلسطین است. اما فلسطینیان با تمام توان در برابر این اقدامات خواهند ایستاد.

شرکت‌کنندگان در این تجمع تأکید کردند کاهش کمک‌های غذایی، خانواده‌های بیشتری را در معرض گرسنگی قرار می‌دهد؛ آن هم در شرایطی که مردم با وضعیت انسانی بسیار دشوار و کمبود شدید نیاز‌های اساسی زندگی روبه‌رو هستند

معترضان می‌گویند از یکسو اسرائیل گذرگاه‌ها را به روی ما بسته و از طرف دیگر، برنامه جهانی غذا کمک‌های غذایی‌مان را قطع کرده است. این وضعیت شایسته ما نیست.

سازمان ملل هشدار داده حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار فلسطینی در نوار غزه با ناامنی غذایی حاد مواجه‌اند، کاهش کمک‌های برنامه جهانی غذا نگرانی‌ها را درباره تشدید گرسنگی در این منطقه دوچندان کرده است، منطقه‌ای که حدود ۹۰ درصد جمعیت آن به کمک‌های غذایی وابسته‌اند.