امین ضیایی، دانشجوی ترم اول رشته معماری دانشگاه پیام نور ساری، یکی از این جوانان بود که در شامگاه ۱۹ دی‌ماه، در حالی که در مسیر حفاظت از جان و مال مردم و تأمین امنیت شهر بود، به شهادت رسید و نام خود را در دفتر خاطرات ایثار ثبت کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،برخی جوانان با قلم و کاغذ آینده را طراحی می‌کنند و برخی دیگر با خون و جان، امنیت آن آینده را تضمین می‌کنند. امین ضیایی، دانشجوی ترم اول رشته معماری دانشگاه پیام نور ساری، یکی از این جوانان بود که در شامگاه ۱۹ دی‌ماه، در حالی که در مسیر حفاظت از جان و مال مردم و تأمین امنیت شهر بود، به شهادت رسید و نام خود را در دفتر خاطرات ایثار ثبت کرد.

امین، جوانی بود که در شهریورماه، دوران خدمت سربازی خود را به پایان رسانده بود، اما حس مسئولیت‌پذیری او در برابر میهن، او را رها نکرد. در شب‌های ناآرامی، او نه به عنوان یک سرباز، بلکه به عنوان یک شهروند دلسوز و متعهد، در خط مقدم حضور یافت تا سدی در برابر ناآرامی‌ها باشد و از امنیت جامعه پاسبانی کند. او سرانجام در شب ۱۹ دی‌ماه، در اثر حمله اغتشاشگران، به قیمت جانش، امنیت شهر را خرید و به شهید امنیت تبدیل شد.

امین در آغاز مسیر تحصیلی خود در رشته معماری بود؛ دنیای او لبریز از ایده‌ها، طرح‌های ناتمام و آرزو‌هایی برای ساختن آینده‌ای زیباتر بود. او می‌خواست معماری شهرش را تغییر دهد، اما تقدیر او را به جایگاه والاتری برد؛ جایی که به جای طراحی ساختمان‌ها، به طراحی نمادی از فداکاری و ایثار تبدیل شد.

او اکنون نه با نقشه‌های روی کاغذ، بلکه با یادش در قلب‌های مردم ساری و سراسر کشور، معماری تازه‌ای ازعشق به وطن را به نمایش گذاشته است.

گزارش از زینب نجاتی :