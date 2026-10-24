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مرحله نخست آزمون های جامع علمی برپا، ویژه دانش آموزان ششم تا یازدهم در استان اردبیل برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مرحله نخست آزمونهای جامع علمی برپا، ویژه دانش آموزان ششم تا یازدهم در استان برگزار شد.
هدف از این آزمون ها، شناسایی استعدادها، پرورش توانمندیها و زمینه سازی برای شکوفایی دانش اموزان است.
از دیگر اهداف این طرح میتوان به کاهش هزینههای آموزشی خانوادهها، حمایت از اقشار محروم و کمدرآمد، فعالسازی مساجد و پایگاههای بسیج در عرصه علمی و شناسایی و پرورش استعدادهای برتر اشاره کرد.