به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مرحله نخست آزمون‌های جامع علمی برپا، ویژه دانش آموزان ششم تا یازدهم در استان برگزار شد.

هدف از این آزمون ها، شناسایی استعدادها، پرورش توانمندی‌ها و زمینه سازی برای شکوفایی دانش اموزان است.

از دیگر اهداف این طرح می‌توان به کاهش هزینه‌های آموزشی خانواده‌ها، حمایت از اقشار محروم و کم‌درآمد، فعال‌سازی مساجد و پایگاه‌های بسیج در عرصه علمی و شناسایی و پرورش استعداد‌های برتر اشاره کرد.