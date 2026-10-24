نخستین جشنواره «دست‌پخت و دست‌ساز» با هدف ترویج غذا‌های سالم و سنتی در روستای گردکوه یزد برگزار شد.

هنر و طعم روستایی در بازارچه «دست‌پخت و دست‌ساز» گردکوه یزد

هنر و طعم روستایی در بازارچه «دست‌پخت و دست‌ساز» گردکوه یزد



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نخستین جشنواره «دست‌پخت و دست‌ساز» با استقبال پرشور مردم و با هدف حمایت از تولیدات محلی و احیای هنر‌های بومی، در روستای گردکوه برگزار شد.

این جشنواره به همت واحد فرهنگی مسجد جامع گردکوه برگزار شد و فرصتی برای عرضه توانمندی‌های اهالی روستا در زمینه پخت غذا‌های سنتی و تولید صنایع دستی فراهم کرد.

در این رویداد، غرفه‌های مختلفی به عرضه خورشت‌های محلی، نان‌های سنتی و تازه، شیرینی‌های خانگی و انواع دست‌سازه‌ها اختصاص داشت. همچنین محصولاتی همچون گلدوزی‌های دست‌دوز، بافتنی‌ها و عروسک‌های دست‌ساز در معرض فروش قرار گرفت.

بازدیدکنندگان نیز با استقبال از غرفه‌ها، ضمن خرید محصولات محلی، از هنر و تلاش تولیدکنندگان روستایی حمایت کردند.

ترویج مصرف غذا‌های سالم و سنتی، حمایت از تولیدات بومی و صنایع دستی و فراهم کردن زمینه معرفی توانمندی‌های اهالی روستا، از اهداف برگزاری این جشنواره بود.