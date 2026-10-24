مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی نجاتگران هلال‌احمر به سه مصدوم حادثه تصادف رخ‌به‌رخ دو دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در محور شهرکرد–خوی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، طاهری گفت: خبری مبنی بر وقوع تصادف رخ‌به‌رخ دو دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در محور شهرکرد–خوی دریافت شد، بلافاصله یک دستگاه آمبولانس از پایگاه امداد و نجات شهدای پردنجان به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: این حادثه سه مصدوم داشت که نجاتگران هلال‌احمر پس از حضور در صحنه، ضمن تثبیت و ارزیابی وضعیت، اقدامات پیش‌بیمارستانی لازم را برای مصدومان انجام دادند و هر سه مصدوم را برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل دادند.