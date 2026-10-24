دادستان کل کشور اجرای عدالت، رعایت حقوق شهروندان، استقلال و سلامت قضات و نظارت بر عملکرد مجموعه‌های قضایی را از مهم‌ترین وظایف مدیران قضایی دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان: حجت‌الاسلام‌والمسلمین موحدی‌آزاد، دادستان کل کشور، در آیین تکریم و معارفه رئیس‌کل دادگستری استان کرمان، با تأکید بر اینکه مسئولیت قضایی امانتی در برابر مردم و نظام اسلامی است، اجرای عدالت، رعایت حقوق شهروندان، استقلال و سلامت قضات و نظارت بر عملکرد مجموعه‌های قضایی را از مهم‌ترین وظایف مدیران قضایی دانست.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌ها و چالش‌های استان کرمان، از جمله مسائل معیشتی، خشکسالی و جرائم مرتبط با مواد مخدر و قاچاق، بر ضرورت برخورداری مدیران قضایی از شجاعت، قاطعیت، انصاف و رعایت قانون تأکید کرد.