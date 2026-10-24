چین با انتشار سندی درباره تقویت حکمرانی فضای ماورای جو، خواستار جلوگیری از تبدیل فضا به عرصه درگیری نظامی و حفظ امنیت فعالیت‌های فضایی شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از پکن، چین با انتشار سندی درباره تقویت حکمرانی فضای ماورای جو، خواستار جلوگیری از تبدیل فضا به عرصه درگیری نظامی و تدوین قواعد بین‌المللی برای حفظ امنیت فعالیت‌های فضایی شد.

در این سند، پکن هشدار داده است افزایش فعالیت‌های فضایی و گسترش کاربرد‌های نظامی فناوری‌های مرتبط، خطر رقابت تسلیحاتی و بروز درگیری در فضا را افزایش خواهد داد.

دولت چین در این موضع‌گیری بر استفاده صلح‌آمیز از فضا، رعایت حقوق بین‌الملل، همکاری چندجانبه و دسترسی عادلانه کشور‌ها به فناوری‌های فضایی تأکید کرده است. این سند همچنین خواستار افزایش شفافیت، اطلاع‌رسانی درباره پرتاب‌ها و تقویت سازوکار‌های جلوگیری از سوءتفاهم و محاسبه اشتباه میان کشور‌ها شده است.

چین در سال‌های گذشته برنامه فضایی خود را به‌طور قابل‌توجهی توسعه داده است؛ از جمله با راه‌اندازی ایستگاه فضایی تیان‌گونگ، گسترش برنامه‌های اکتشاف ماه و مریخ و توسعه ماهواره‌های ارتباطی، ناوبری و سنجش از دور.

در مقابل، آمریکا نیز بر تقویت توانمندی‌های فضایی نظامی و حفاظت از ماهواره‌ها و زیرساخت‌های حیاتی خود تأکید دارد. ماهواره‌ها اکنون نقشی اساسی در ارتباطات، ناوبری، پیش‌بینی وضعیت آب‌وهوا، مدیریت بحران و عملیات نظامی دارند؛ از همین رو، آسیب‌پذیری این زیرساخت‌ها به یکی از نگرانی‌های امنیتی قدرت‌های بزرگ تبدیل شده است.

اهمیت موضع تازه پکن در آن است که چین می‌کوشد در کنار توسعه توانمندی‌های فضایی خود، بر ضرورت تدوین قواعد بین‌المللی و مخالفت با نظامی‌سازی فضا نیز تأکید کند. با این حال، انتشار این سند به‌خودی‌خود به معنای توافق قدرت‌های بزرگ بر سرمحدودیت‌های الزام‌آور تسلیحاتی نیست و تحقق چنین هدفی به مذاکرات و توافق‌های بین‌المللی نیاز دارد.