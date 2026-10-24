مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس از اجرای برنامه‌های دهه استکبارستیزی و روز دانش‌آموز در تمامی مدارس استان همزمان با ۱۳ آبان ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محسن کلاری، مدیرکل آموزش و پرورش فارس، در نشست کمیته دانش‌آموزی و فرهنگیان ستاد برگزاری مراسم ۱۳ آبان استان، از اجرای برنامه‌های گسترده‌ای در مدارس استان خبر داد.

وی با اشاره به اینکه زنگ ۱۳ آبان همزمان با سراسر کشور در همه مدارس استان فارس نواخته می‌شود، تاکید کرد : برنامه‌های دهه استکبارستیزی و روز دانش‌آموز امسال باید پرشورتر از سال‌های گذشته برگزار شود.

کلاری با یادآوری چهارم آبان به عنوان سالروز حمله تروریستی به حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)، افزود : برنامه‌های متعددی برای این مناسبت پیش‌بینی شده است.

وی از جمله برنامه‌های اصلی ، حضور پرشور دانش‌آموزان و برگزاری نماز جماعت در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) را اعلام کرد.