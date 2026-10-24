مدیر منابع آب شهرستان‌های فومن و شفت، از پیشرفت ۴۰ درصدی طرح ساماندهی رودخانه امامزاده ابراهیم شفت گیلان با هدف حفاظت از بستر رودخانه و تأمین آب پایدار شالیزار‌های منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رضا محبوب‌خیرخواه گفت: طرح ساماندهی رودخانه امامزاده ابراهیم در محدوده سردهنه نهر خانم جوب شهرستان شفت، با ساخت شیب‌شکن، کف‌بند گابیونی و دیواره‌سازی رودخانه، ۴۰ درصد پیشرفت کرده است.

وی با بیان اینکه رودخانه امامزاده ابراهیم در این محدوده، آب حدود ۷۵۰ هکتار از شالیزار‌های شهرستان شفت را تامین می‌کند، افزود: تثبیت بستر رودخانه، جلوگیری از تخریب سازه قدیمی سردهنه، کاهش آب شستگی و فرسایش بستر رودخانه از دیگر اهداف اجرای این طرح است.