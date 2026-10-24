هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما»، پرواز‌های رفت و برگشت خود به مقصد کابل را از فرودگاه مشهد آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» ،در ادامه گسترش خطوط پروازی با کشورهای همسایه ، از امروز پروازهای رفت و برگشت خود به مقصد کابل را از فرودگاه مشهد آغاز کرد

بر اساس برنامه اعلام‌شده، پرواز شماره ۸۲۸ ساعت ۴:۵۰ بامداد از فرودگاه مشهد به مقصد کابل انجام شد و پرواز بازگشت با شماره ۸۲۹، ساعت ۹:۵۰ در فرودگاه مشهد به زمین نشست..

همچنین دیروز نخستین پرواز از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) در تهران به مقصد فرودگاه کابل در مسیر رفت و برگشت انجام شد.