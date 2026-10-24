رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی از دستگیری یک سارق حرفه‌ای خودرو و داخل خودرو در تبریز خبر داد و گفت: این متهم به هشت فقره سرقت شامل چهار دستگاه خودروی پراید و چهار فقره سرقت از داخل خودرو به ارزش مجموعا ۵۰ میلیارد ریال اعتراف کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،سرهنگ محمدتقی سلطانی اظهار کرد:در پی وصول چند فقره پرونده سرقت خودرو و داخل خودرو موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی آذربایجان شرقی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مراجع قضایی یک نفر متهم به سرقت را شناسایی کردند و در عملیاتی غافلگیرانه و منسجم وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی ادامه داد: متهم در تحقیقات انجام‌ شده به هشت فقره سرقت خودرو و داخل خودرو شامل سرقت چهار دستگاه خودروی پراید و چهار فقره سرقت از داخل خودرو مجموعاً به ارزش ۵۰ میلیارد ریال اعتراف کرد.

وی خاطرنشان کرد: اموال مکشوفه پس از شناسایی به مالباختگان مسترد شد و متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.