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مجموعه «روشنایی شب»، رونمایی فیلم «روی خوش آقای رحمتی»، تولید فیلم «سیم آخر» و مستند «اسرار ناشناخته کیهان»، خبرهای کوتاه امروز است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پخش فصل دوم مجموعه «روشنایی شب» چهارم آبان ساعت ۲۲:۱۵ از شبکه یک آغاز میشود.
این مجموعه معمایی-پلیسی داستان تلاش گروهی از نیروهای اطلاعاتی برای مقابله با شبکههای نفوذ است.
آیین رونمایی فیلم «روی خوش آقای رحمتی» چهارم آبان ساعت ۱۷ در فرهنگسرای ارسباران برگزار میشود.
شش دهه فعالیت هنری اکبر رحمتی بازیگر پیشکسوت تئاتر، تلویزیون و سینما موضوع این مستند است.
فیلم تلویزیونی سیم آخر با موضوع انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در صدا و سیمای مرکز فارس در دست تولید است.
مستند «اسرار ناشناخته کیهان» تا ۶ آبان هر روز ساعت ۱۶ از شبکه چهار پخش میشود.این مجموعه محصول ۲۰۲۴ اسرار پدیدههای عجیب در کیهان را بررسی میکند.