به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر داود سلمان پور اظهار داشت: عدم توجه به میزان مصرف دارو، مصرف دارو در تاریکی و همراه با خواب آلودگی و نیز مصرف خودسرانه دارو همگی می توانند منجر به مسمومیت های دارویی گردند.

وی اضافه کرد: ضمن اجتناب از مصرف خودسرانه دارو باید توجه داشت مصرف مقادیر بالای برخی از داروهای به ظاهر كم خطر می توانند برای کودکان و افراد مُسن كُشنده باشند.

دکتر سلمان پور گفت: متأسفانه درصدی از مراجعات مسمومیت های دارویی مربوط به کودکان است که اغلب به طور اتفاقی و در اثر کنجکاوی آنها و یا اشتباه والدین رُخ می دهد.

وی افزود: جهت پیشگیری از بروز مسمومیت دارویی در کودکان، داروهای مصرفی افراد خانواده را دور از دسترس كودكان نگهداری کنید. داروهای خود را در مقابل چشم كودكان مصرف نکنید، چرا که كودكان از رفتار بزرگسالان تقليد می‌کنند و ممكن است دور از چشم والدين داروها را به دهان ببرند.

معاون غذا و داروی دزفول در پایان تأکید کرد: اگر به كودک خود دارو می‌دهید به او تفهيم كنيد كه اين دارو است و از كلماتی مثل آب‌نبات، شكلات و يا خوراكی استفاده نكنيد.

اولین روز از هفته پیشگیری از بروز مسمومیت ها (یکم آبان)، روز پیشگیری از بروز مسمومیت ناشی از داروها نامگذاری شده است.