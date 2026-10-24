رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در سفر به قزاقستان، تفاهم‌نامه همکاری با سازمان اسلامی امنیت غذایی امضا کرد و از تدوین برنامه اجرایی سه‌ماهه برای توسعه همکاری‌های کشاورزی و فناوری خبر داد.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما،غلامرضا گل‌محمدی در این سفر، با بریک آرین، دبیرکل سازمان اسلامی امنیت غذایی، درباره همکاری در تولید واکسن و بذر، توسعه بیوتکنولوژی کشاورزی، مدیریت منابع آب و خاک و اجرای طرح‌های پژوهشی مشترک گفت‌و‌گو کرد.

ایجاد بانک ژن گیاهی کشور‌های اسلامی، تشکیل ذخایر راهبردی امنیت غذایی و توسعه تولید مشترک واکسن نیز از دیگر محور‌های مطرح‌شده در این سفر بود.

به گفته رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، برای پیگیری توافق‌ها و تبدیل آنها به اقدامات اجرایی، تدوین برنامه کاری سه‌ماهه در دستور کار قرار گرفته است.

دبیرکل سازمان اسلامی امنیت غذایی نیز بر تشکیل کارگروه مشترک، تعیین اولویت‌ها و مشخص‌شدن سازوکار تأمین مالی طرحها تأکید کرد.

در حاشیه این سفر و هم‌زمان با حضور هیئت ایرانی در نمایشگاه بین‌المللی کشاورزی قزاقستان، مذاکراتی برای انتقال دانش فنی و توسعه تولید مشترک واکسن تب برفکی و گسترش همکاری‌های علمی و فناورانه با کشور‌های اسلامی انجام شد.