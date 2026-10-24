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چهارمین همایش سراسری نماز همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (سلاماللهعلیها) در گروه ۱۵ خرداد سپاه اصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دبیر ستاد اقامه نماز استان اصفهان، در این همایش گفت: نمازخوانی از مهمترین مطالبات رهبر شهید انقلاب بود و باید برای نهادینه شدن این فریضه در جامعه تلاش کنیم.
حجتالاسلام ابراهیم رنجبر، با تأکید بر تأثیر نماز در رشد معنوی جامعه افزود: جامعه با نماز رشد میکند و فراگیرشدن این فریضه، افراد را در برابر وسوسههای شیطان مقاومتر میکند و توان ایستادگی در برابر دشمنان را افزایش میدهد.
وی گفت: کسانی که در برابر دشمن ایستادگی میکنند، قدرت و توان خود را از ارتباط معنوی با خداوند و راز و نیاز با او به دست میآورند.