به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دبیر ستاد اقامه نماز استان اصفهان، در این همایش گفت: نمازخوانی از مهم‌ترین مطالبات رهبر شهید انقلاب بود و باید برای نهادینه شدن این فریضه در جامعه تلاش کنیم.

حجت‌الاسلام ابراهیم رنجبر، با تأکید بر تأثیر نماز در رشد معنوی جامعه افزود: جامعه با نماز رشد می‌کند و فراگیرشدن این فریضه، افراد را در برابر وسوسه‌های شیطان مقاوم‌تر می‌کند و توان ایستادگی در برابر دشمنان را افزایش می‌دهد.

وی گفت: کسانی که در برابر دشمن ایستادگی می‌کنند، قدرت و توان خود را از ارتباط معنوی با خداوند و راز و نیاز با او به دست می‌آورند.