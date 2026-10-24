ورزشکار کرمانی با غلبه بر حریفان خود، عنوان قهرمانی رقابت‌های صخره‌نوردی کشور را به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ در این دوره از مسابقات که با حضور ۴۰ ورزشکار از سراسر کشور در استان تهران برگزار شد، حسین فرزینی نماینده استان کرمان موفق شد بر سکوی نخست بایستد و مدال طلا را از آن خود کند. فرزینی پیش از این نیز با قرار گرفتن در جمع برترین‌های رقابت‌های انتخابی استان کرمان، جواز حضور در این مسابقات را کسب کرده بود.

این ورزشکار که از ناحیه دست دارای معلولیت جسمی است، توانسته با انگیزه، پشتکار و تمرینات مستمر به این افتخار دست یابد. فرزینی علاوه بر رشته صخره‌نوردی، در حوزه دوچرخه‌سواری نیز فعال است و رکاب‌زدن مسیر کرمان تا مشهد مقدس را در مدت ۶ روز در کارنامه ورزشی خود دارد.