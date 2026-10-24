ورزشکاران استان قم در بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ با کسب سه مدال طلا، یک نقره و یک برنز، عملکرد درخشانی ثبت کردند؛ همچنین حضور ۱۲ نماینده از قم در این رقابت‌ها، رکوردی تازه در تاریخ ورزش استان به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، هادی علیایی، سرپرست گروه ورزش قهرمانی اداره‌کل ورزش و جوانان استان قم، با اعلام این خبر اظهار کرد: حضور ۱۲ نماینده قم در بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی ناگویا و کسب پنج مدال، دو دستاورد شاخص ورزش استان در این رقابت‌هاست.

وی افزود: حسین گلستانی در رشته والیبال نشسته و مرتضی نعمتی و محمود نعمتی در رشته کاراته به مدال طلا دست یافتند. محمد محمدنژاد در بسکتبال با ویلچر مدال نقره گرفت و مرضیه نصراللهی نیز در رشته پاراتکواندو به مدال برنز رسید.

علیایی با تأکید بر نقش تلاش ورزشکاران، مربیان و کادر‌های فنی در کسب این نتایج گفت: موفقیت در رقابت‌های ورزشی به توان فنی، آمادگی و اراده ورزشکاران وابسته است و حمایت‌های مناسب نیز با کاهش دغدغه‌ها، زمینه تمرین و آماده‌سازی بهتر قهرمانان را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای حمایت از ورزشکاران قم بیان کرد: در ماه‌های گذشته، با همراهی استاندار قم، پیگیری‌هایی در سطح فدراسیون‌های ورزشی برای کاهش بخشی از دغدغه‌های ورزشکاران انجام شد که از نتایج آن می‌توان به تعیین کمک‌هزینه‌های ایاب‌وذهاب و پیش‌بینی پاداش کسب سهمیه در شش‌ماهه نخست سال جاری اشاره کرد.

سرپرست گروه ورزش قهرمانی اداره‌کل ورزش و جوانان استان قم خاطرنشان کرد: تداوم حمایت‌ها و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای تمرین و آماده‌سازی ورزشکاران، علاوه بر کمک به آرامش خاطر آنان، می‌تواند زمینه‌ساز تداوم حضور موفق قهرمانان قم در رقابت‌های ملی و بین‌المللی و کسب افتخارات بیشتر برای استان باشد.