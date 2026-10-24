معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان در نشست نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری این استان با تأکید بر رعایت ضوابط نرخ‌گذاری و ارتقای کیفیت خدمات تأسیسات گردشگری گفت: طرح تشویقی این معاونت برای حمایت از مجموعه‌هایی است که در احیا و معرفی غذا‌های سنتی اصفهان و توسعه گردشگری خوراک فعالیت می‌کنند.

داوود آبیان افزود: بر اساس این طرح، تأسیساتی که با برنامه‌ریزی مشخص، خوراک‌های اصیل و بومی اصفهان را در فهرست غذایی خود معرفی و عرضه کنند و در مسیر رونق گردشگری خوراک گام بردارند، از امتیاز تشویقی در فرایند نرخ‌گذاری بهره‌مند خواهند شد.

وی ادامه داد: این طرح با هدف معرفی بخشی از میراث فرهنگی ناملموس اصفهان، تقویت هویت بومی در تجربه سفر و تشویق تأسیسات گردشگری به ارائه خدمات و تجربه‌های متمایز برای گردشگران دنبال می‌شود.

استان اصفهان افزون بر ۲ هزار تأسیسات گردشگری دارد و حدود هشت هزار و ۲۰۰ نفر در بخش گردشگری استان اصفهان اشتغال مستقیم دارند.